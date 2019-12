Spotify Tastebuds : une nouvelle fonctionnalité pour découvrir de la musique via les goûts de ses amis

© TY Lim / Shutterstock

Source : TechRadar

Mieux connaître vos amis, tout en vous confrontant à des morceaux et genres que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter, c'est l'objectif de Spotify avec Tastebuds : une nouvelle fonctionnalité qui veut sortir des sentiers battus.Découverte par Jane Manchun Wong - une chercheuse en sécurité qui avait préalablement repéré certains changements d'Instagram avant que la filiale de Facebook ne les annoncent - cette nouvelle fonction reste à la discrétion de l'utilisateur.Une page est d'ailleurs dédiée à Tastebuds, sur laquelle Spotify explique en une ligne son concept : «».Sur cette même page se trouve une icône en forme de stylo. Elle permet tout simplement d'ajouter des amis à la playlist Tastebuds. Une fois cette étape passée, l'ensemble des morceaux qu'ils ont écouté s'affiche, il ne vous reste alors plus qu'à lancer la lecture ou faire vos courses, en ajoutant des chansons à vos propres listes d'écoute.Comme le précise, un onglet « Heavy rotation » est également présent. Ce dernier affiche les morceaux les plus écoutés par vos amis. De manière générale cette nouvelle fonctionnalité pensée par Spotify s'annonce comme à mi-chemin entre la rubrique « Activité de vos amis », disponible uniquement sur la version de bureau du service, et les options de partage des recommandations accessibles sur l'application.Notons que pour l'instant la plateforme suédoise de musique en streaming n'a pas encore annoncé officiellement Tastebuds, mais cette nouveauté étant d'ores et déjà assez fonctionnelle gageons que la chose ne saurait tarder.