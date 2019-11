Spotify gratuit débarque sur Alexa

Pas en France pour l'instant

Source : TechCrunch

Spotify est désormais disponible sans abonnement payant sur les enceintes Echo et autres speakers propulsés par Alexa. On pense notamment aux produits des marques Sonos et Bose. Cette version est bien sûr privée de fonctionnalités réservées aux membres premium, mais on a tout de même droit à la playlist Top Hits ou au Discover Weekly pour rester à la page des tendances musicales.Pour le lancement de Spotify gratuit sur les devices Alexa, seuls quelques marchés anglophones spécifiques sont concernés : les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pas d'information relative à une date dans l'Hexagone.Spotify était auparavant (et le reste pour le moment en France) seulement disponible sur les appareils Alexa pour les utilisateurs qui liaient un compte Premium payant. Le numéro un du streaming musical semble ainsi s'inspirer de la concurrence. Depuis quelques mois, Deezer est présent dans sa version gratuite sur l'assistant vocal d'Amazon. Et contrairement à Spotify, cela fonctionne déjà en France.