Après Apple Music, au tour de Spotify de synchroniser les paroles à votre musique !

Du karaoké sur Spotify ?

Bisa full screen juga



Terus ternyata dari musixmatch sepertiny mereka bekerjasm pic.twitter.com/EFqZom2Wmm — 𝙉𝙤𝙧𝙖▯ (@lasttosleep) November 13, 2019

Une demande des abonnés (et une réponse à Apple Music)

Source : TechCrunch

De cette manière, il sera bientôt possible d'utiliser Spotify comme un véritable karaoké.Avec iOS 13, Apple a joliment optimisé son application Music, en ajoutant la possibilité d'afficher des paroles synchronisées avec la musique. Du côté de chez Spotify, on prépare évidemment la riposte, et certains marchés peuvent déjà profiter de cette nouvelle fonction.En effet, cette nouvelle feature est animée par Musixmatch, et permet donc, comme dans un karaoké, de faire défiler les paroles d'un morceau en cours de lecture. Une fonction qui vient s'ajouter aux Behind the Lyrics et autres Storyline déjà disponibles, et qui peut s'afficher en plein écran.Spotify a déjà proposé, jadis, un affichage des paroles sur la version PC/Mac de l'application, et cette fonction est particulièrement demandée par les abonnés. Rappelons que Behind the Lyrics (via Genius) propose en effet quelques extraits de paroles, mixés à des anecdotes concernant la chanson diffusée.La nouvelle fonction permettra donc d'afficher les paroles en temps réel, pour organiser une soirée karaoké par exemple, ou tout simplement pour enfin essayer de comprendre ce qui se raconte dans certains morceaux de R&B français.Selon toute vraisemblance, Spotify a été contraint d'accélérer la cadence en ce qui concerne cette fonction « Lyrics », bousculé d'un côté par ses abonnés, mais aussi (et surtout) par Apple Music. Si la phase de test concerne actuellement certains marchés comme le Mexique ou le Canada, cet affichage des paroles devrait être déployé prochainement.Reste à savoir maintenant quelle sera la proportion de morceaux concernés, sachant que l'encart Genius est actuellement proposé sur quelques titres seulement...