App en réalité augmenté Spotify, comme un avant-goût d'un futur sans écran

Magic Leap est une start-up américaine spécialisée dans la réalité augmentée. L'entreprise commercialise plusieurs dispositifs dédiés à cette technologie, dont les lunettes Magic Leap One , qui proposent plusieurs applications, dont le jeu Angry Birds Depuis hier, la plateforme en intègre une nouvelle : Spotify. Vous vous posez peut-être la question de l'intérêt d'une application de streaming musical dans un casque de réalité augmentée... En réalité, les deux sociétés souhaitent proposer une nouvelle expérience audio à leurs utilisateurs, équipés des Magic Leap One et de la télécommande associée, comme le montre la vidéo ci-dessous.De cette façon, vous pouvez associer des musiques à différents endroits de votre maison, en épinglant les titres ou les albums aux murs. Libre alors à vous de créer des playlists spéciales pour chaque pièce, par exemple pour une ambiance relaxante dans votre chambre. La start-up résume ainsi la proposition de valeur : «».De plus, Spotify est la première à pouvoir bénéficier de l'API Background Music Service (BMS), développée par Magic Leap. Cela signifie qu'il est possible de continuer à écouter la musique, tout en utilisant d'autres applications de la plateforme. Quant au son, il provient directement des haut-parleurs intégrés au casque de réalité augmentée, profitant certainement du partenariat avec l'entreprise allemande Sennheiser Avec cette nouveauté, Magic Leap entend apporter un service musical complet à ses utilisateurs, avec une touche d'innovation. Cet argument sera-t-il suffisant pour convaincre un large public de se procurer les lunettes de réalité augmentée ? Elles sont aujourd'hui vendues au prix de 2 295 dollars, soit environ 2 087 euros.