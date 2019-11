Spotify fonctionne désormais aussi sur les enceintes Sonos en version gratuite

Credits : Alban Amouroux pour Clubic

Une solution complète et sans frais supplémentaires pour écouter de la musique

Lire aussi :

Spotify est enfin disponible sur Apple TV



Sonos ne proposait, jusqu'à aujourd'hui, l'accès au service de streaming qu'à ses abonnés Premium. Le constructeur va désormais ouvrir les vannes et permettre à tous de profiter de Spotify dans sa version sans abonnement. Cette dernière propose l'accès à l'intégralité du catalogue, mais uniquement en lecture aléatoire.Si cette ouverture ne vise pas les clients historiques de la marque, qui ont dépensé plusieurs centaines d'euros dans leur matériel et n'ont pas hésité à débourser un peu plus pour leur musique, elle sera appréciée par les possesseurs des enceintes Symfonisk Cette gamme, réalisée en partenariat avec Ikea, s'adresse à des clients aux revenus plus modestes qui auront désormais une solution clé en main et abordable pour écouter leur musique.L'opération pourra également augmenter le nombre d'abonnés de Spotify, qui s'élève à 248 millions dont 135 millions d'utilisateurs de la formule gratuite. Sonos indique vouloir recruter 100 millions d'abonnés supplémentaires et autant de clients pour ses différentes gammes d'enceintes.