Spotify est enfin disponible sur Apple TV

Plus besoin de passer par AirPlay pour profiter de Spotify

Via : Appleosophy

Spotify est désormais disponible au téléchargement depuis l'AppStore de tvOS.Utilisable gratuitement comme son équivalent sur iOS et desktop, Spotify pour Apple TV permet de ne plus avoir à systématiquementsa musique via AirPlay pour en profiter.Désormais pourvu d'une interface propre, Spotify laisse librement accès à son audiothèque et ses playlists via l'Apple TV.Autrement dit : plus besoin d'avoir un iDevice pour lire sa musique depuis Spotify sur l'Apple TV. De quoi rendre moins grognons vos amis pourvus de smartphone Android qui voulaient prendre la place du DJ lors de vos soirées.