Spotify permet désormais aux artistes de voir leur nombre d'auditeurs en temps réel

Des artistes mieux informés

Source : The Verge

Spotify vient d'annoncer la mise à jour de son application Spotify for Artists, qui va mettre en place de nouvelles interactions entre les artistes de la plateforme et leurs fans. Les artistes pourront ainsi en savoir davantage sur leurs auditeurs, notamment d'où ils proviennent ou quels sont les autres artistes qu'ils apprécient...Les artistes pourront également mieux se représenter leur audience, avec de nouvelles options plus claires et précises. La nouvelle version de l'application permet même de visualiser le nombre d'auditeurs en temps réel, ainsi que le nombre d'écoutes pour chaque morceau.Spotify précise également que cette nouvelle version rend plus aisé le management de plusieurs artistes, avec la possibilité de basculer plus facilement d'un profil à un autre.La mise à jour est disponible pour les versions iOS et Android de l'application.