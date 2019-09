Ecouter Spotify sur son aspirateur robot ? Il y a un hack pour ça.

Le premier aspirateur musical

Un hack peu utile, mais amusant

La qualité audio n'est certes pas au rendez-vous, mais la démonstration est amusante à voir et la prouesse technique étonnante.Un développeur du nom d'Eddie Zhang a publié une vidéo de son aspirateur connecté jouant de la musique via son enceinte intégrée. Il ne s'agit pas d'une nouvelle fonctionnalité du robot, mais bien d'une modification apportée par son propriétaire, qui a réussi à installer l'application de musique Spotify sur le micro-ordinateur de son aspi-robot.Comme en témoigne la vidéo de démonstration, Zhang peut contrôler la musique jouée par son robot depuis son téléphone. Le hack semble à première vue impressionnant, mais les instructions fournies par le développeur sur son site internet se résument en quelques étapes que les bricoleurs sauront sans doute reproduire sans difficulté.Après s'être connecté au répertoire racine du robot, il suffit d'y installer l'application open sourceet le client. Ces deux logiciels permettent de connecter des appareils fonctionnant sous Linux à Spotify. Une fois les programmes lancés, on peut alors accéder à sa librairie, jouer un morceau, le mettre en pause ou encore changer de titre. Inutile de s'inquiéter pour le fonctionnement de l'aspirateur : tel que le démontre Eddie Zhang, le robot remplit toujours sa fonction première.La lecture audio ne fonctionne cependant que lorsque l'aspirateur est en marche. Écouter de la musique en partie recouverte par un bruit de nettoyage ne semble pas donc pas l'idée la plus brillante de l'année. De plus, l'enceinte intégrée à l'appareil est uniquement conçue pour émettre quelques bips et recevoir les commandes.Un hack dont l'utilisé reste donc à démontrer, mais à l'heure où certains exploitent les failles de sécurité des objets connectés à des fins parfois douteuses, ce détournement insolite a au moins le mérite de faire sourire.