Spotify voit son nombre d'utilisateurs (encore) augmenter, mais le revenu moyen baisser

Des inscriptions en hausse, mais un chiffre d'affaires en baisse



Image et données : Spotify (Évolution du nombre d'utilisateurs)

Spotify décide de réagir face à ces baisses de revenu



Lire aussi :

Spotify veut devenir numéro un du podcast en un an... et il a un plan



Source : Techcrunch

Le deuxième trimestre de cette année, qui s'est terminé en juin, a montré que la plateforme a enregistréà cette période, soit 500 000 de moins que ce que prévoyait la firme suédoise.a tout de même battu son record puisque la plateforme de musique a atteint cette année, dont 108 millions de payants. C'est plus que l'année dernière, puisque l'entreprise pouvait compter sur dont 100 millions de payants , recensés au mois de mars 2018.Parmi ces utilisateurs mensuels, on comprend les utilisateurs payants (dont les utilisateurs « 30 jours gratuits ») mais aussi les non-payants. Spotify en déduit donc qu'elle «» et que c'est de «» si celles-ci ne se concrétisent pas.Ainsi, ces inscriptions payantes et non-payantes font baisser de 1 % le revenu par utilisateur par rapport à 2018, retombant à 4,86 € par inscrit et, selon l'entreprise, les chiffres ne devraient pas s'améliorer.Plus tôt cette année, Spotify a attaqué Apple, l'accusant d'étouffer la concurrence puisquepour toute inscription à la plateforme de musique en achat in-app, l'obligeant à gonfler ses prix pour ne pas perdre d'argent. Le service de streaming devenait alors plus cher qu' Apple Music . Apple a nié les faits, mais Spotify a depuis trouvé une manière de détourner cela pour que les utilisateurs iOS payent les prix réels de la plateforme.Depuis 2017, pour attirer de nouveaux abonnés, Spotify a lancé une campagne biannuelle d'inscription à 0,99 € pour les trois premiers mois (celle-ci n'est pas en cours actuellement). La plateforme a aussi récemment révélé, sans citer leurs noms. Deux ont d'ores et déjà accepté les accords et les deux autres sont encore en discussion. Les profits de Spotify, que la firme renégocie chaque année, sont en lien avec ces accords.L'entreprise suédoise est tout de même ravie de l'entrée des podcasts sur sa plateforme, comme Gimlet Media, Anchor ou encore Parcast, qui ont vu leurs audiences augmenter de 50 %. Barry McCarthy, le Directeur financier de Spotify, se dit d'ailleurs toujours prêt à acquérir de nouvelles émissions sur sa plateforme.De même, l'arrivée de Spotify en Inde a apporté 2 millions d'utilisateurs de plus depuis fin avril, un démarrage dont se félicite la plateforme.Spotify n'est pas encore à l'agonie puisque ses revenus sont estimés à environavec une perte d'exploitation de 3,02 millions d'euros, soit moins que ce que les analystes prévoyaient. Ceux-ci voyaient la firme perdre plus de 56 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 1,65 milliards d'euros.