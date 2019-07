Spotify ne permet plus aux artistes indépendants de publier eux-mêmes leur musique

© Spotify

Le service reste actif jusqu'à la fin du mois

Source : Pitchfork

Appréciée au sens où elle permettait auxde le rester de bout en bout, ce changement de politique de la plateforme va obliger ces derniers à s'adjoindre les services de distributeurs comme Tunecore, Distrokid ou Stem - lesquels prélèveront évidemment une part des revenus générés par les titres hébergés surLes artistes ont encore jusqu'à la fin du mois de juillet pour profiter de, a annoncédans un billet de blog. Dans ce dernier, le géant du streaming musical explique devoir «». Et d'ajouter que l'entreprise «uploadé».Aussiintime ses artistes bêta testeurs à se tourner rapidement vers un nouveau distributeur, sous peine de. En effet comme l'indique clairement la FAQ mise à disposition des artistes : «».Les artistes concernés (notamment la chanteuse américaine, dont l'albumest rapidement devenu le porte-étendard du programme), ont alors une petite trentaine de jours pour migrer leur catalogue vers un distributeur tiers, sous peine deAnnoncée en septembre 2018, et en bêta test depuis, la fonctionnalité des'inspire directement de, une plate-forme concurrente à Spotify qui permet aux artistes de mettre en ligne pas moins de trois heures de compositions gratuitement (et davantage via un abonnement payant).