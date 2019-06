Soundtrap, le studio en ligne de Spotify, supprime sa limite de cinq projets gratuits

Une version gratuite attractive

Attirer des utilisateurs

appartient àet permet d'éditer des morceaux de musique. Récemment, la plateforme s'est également ouverte à la création de podcasts avec son volet « Storytellers ». L'objectif était de mettre à disposition des utilisateurs despour faciliter la création de podcast.Spotify a bien compris l'importance du podcast, un format qui devient, et souhaite ainsi continuer de miser sur son développement en offrant un stockage illimité sur la version gratuite de Soundtrap.Désormais,, même si l'offre payante présente des avantages, comme la possibilité de retrouver les projets précédemment enregistrés, plus d'instruments disponibles, des réglages poussés ou encore l'auto-tune.La version payante de Soundtrap Storytellers (pour les podcasts) est à 14,86 €/mois tandis que l'offre classique Music Makers est à 9,90 €/mois.Cette décision va dans le sens des derniers choix stratégiques de la plateforme de streaming suédoise qui a déjà mis à jour son interface sur mobile en donnant plus de place aux podcasts.Concernant le cloud illimité et gratuit dans Soundtrap, Per Emanuelsson, PDG et fondateur de l'entreprise, le justifie par le fait que «».Spotify continue donc d'étoffer son offre gratuite pour attirer davantage d'utilisateurs avant de les convertir en abonnés