Selon Apple, Spotify ne paierait des commissions que pour moins d'1% de ses abonnés

©Jinna Sardsongvit / Shutterstock.com

Une situation de monopole dénoncée par Spotify en mars dernier

Des frais de commission qui ne seraient qu'une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires de Spotify

Source : Neowin

Le contentieux qui opposeetcontinue devant la. Le service de streaming a déposé plainte en mars dernier contre la Pomme pour dénoncer le monopole imposé par le constructeur californien sur sonexplique avoir retiré la possibilité de s'abonner depuis la boutique d'applications d'Apple pour échapper aux, une pratique jugée scandaleuse puisque l'est la seule possibilité d'acheter et de télécharger des logiciels sur les appareils iOS.a répondu aux arguments de Spotify en expliquant que. Daniel Ek expliquait à l'époque qu'accepter ces 30% de commissionde manière équivalente, pour absorber la somme totale demandée par Apple tout en restant compétitif dans le domaine duLe constructeur américain, lui, indique à la Commission européenne, dans des documents consultés par le quotidien Der Spiegel , que seuls 680 000 clients s'étaient abonnés àdepuis l'App Store, entre 2014 et 2016.En comparaison, le service musical revendiquait en avril dernier plus de 100 millions d'abonnés payants,De plus,explique qu'après une année,, réduisant encore un peu plus l'impact de cette dernière sur les revenus de Spotify.Le service de streaming a, depuis mai 2016, supprimé son système d'abonnement à l'intérieur de l'application iOS. Apple estime donc que grâce à l'App Store, Spotify a pu convaincre desde souscrire à son offre payante,On attend désormais la prochaine réplique de Spotify, dans cette procédure bien partie pour durer encore de nombreux mois.