Spotify considère avoir surpayé les artistes et éditeurs en 2018 et réclame un remboursement

Selon la réglementation du CRB, Spotify a donné trop d'argent

Plutôt que d'être remboursé de suite, Spotify étale sa période de récupération

À l'origine des tensions :, qui fait partie du groupe de diffuseurs de musique ayant interjeté appel de la décision du Copyright Royalty Board d'augmenter la rémunération des auteurs compositeurs et éditeurs musicaux.En 2018, l'a décidé d'unepour les auteurs compositeurs ainsi que pour les éditeurs de musique,, d'ici 2022.Après avoir contesté cette décision,a invoqué la complexité de son système d'abonnement familial et de réductions étudiantes, pour le calcul des rémunérations. En effet, selon le géant du streaming musical, un abonnement étudiant doit compter comme un demi abonné, et un abonnement familial comme un et demi. Si Spotify paie aujourd'hui entre 0,006 et 0,0084 dollars par écoute et par abonné, cette base de calcul particulière suppose, selon l'entreprise, que la plupart des ayants droits...Un porte-parole de la plateforme a mêmeà l'augmentation récemment actée en déclarant : «».Cette nouvelle ne fait pas plaisir à grand monde : dans l'industrie musicale, un haut responsable a exprimé sa colère auprès de Music Business World Wide : «».Pour les responsables de Spotify, une chose est sûre : l'argent sera récupéré, puisque la plateforme compte, de la rémunération des auteurs et éditeurs...