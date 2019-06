Spotify permet aux annonceurs un ciblage publicitaire selon les podcasts écoutés

Des données précises qui font le bonheur des annonceurs

Un marché publicitaire qui pourrait doubler en seulement trois ans

Source :The Verge

Avec son incursion de plus en plus prononcée vers le Spotify a récupéré unesur les hobbies ou les domaines d'activité préférés de ses abonnés.Ce nombre de données a une valeur considérable aux yeux des. Pour une marque de technologie, savoir quel utilisateur écoute des émissions dédiées à la high-tech ou à l'économie, par exemple, est une information précieuse lui permettant d'et ainsi, de maximiser ses retours sur investissement.n'allait pas laisser passer l'occasion de monétiser un tel trésor : le service de streaming annonce aujourd'hui que les marques proposant de lasur sa plateforme d'écoute auront désormais accès à ces informations et pourront les utiliser dans le cadre de leurs campagnes, en plus des statistiques d'écoutes musicales auxquelles elles avaient déjà accès - mais qui s'avéraient bien moins précises.explique que 10 pays seront concernés par ses annonces publicitaireset la France en fait partie. L'insertion de publicités se fera de la même manière qu'aujourd'hui et concernera les abonnés àne disposant pas d'un comptepayant.assure toutefois qu'il n'en profitera pas pouret les créateurs de contenus, selon les partenariats qu'ils auront conclu au préalable.On comprend ainsi le très grand intérêt de Spotify pour le format podcast au cours des derniers mois, et la raison de ses investissements massifs . Le service souhaite désormais vendre ces précieuses informations et s'accaparer le gros du marché publicitaire estimé àpour cette année, et plus d'1,6 milliards de dollars en 2022, selon les données de l'institut WARC