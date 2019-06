La nouvelle version de Spotify sépare podcasts et musiques

Un « nouveau » Spotify en cours de déploiement

Lire aussi :

Spotify : une playlist musicale entrecoupée de flashs infos tout au long de la journée

Spotify à fond sur les podcasts

Source : The Verge

C'est la section(ou «» en anglais) qui se pare d'un nouveau look, visant à mieuxLesdevont très bientôt pouvoir profiter de cette fonctionnalité, qui permet, selon le groupe, «». La nouvelle version de lase pare ainsi deChaque section propose son lot d'options, avec, etSelon, cette, et permet aux amateurs du genre de découvrir plus facilement deCela fait quelques semaines maintenant que Spotify renforce sa section Podcast : de nouveaux shows sont ajoutés régulièrement, et comme nous l'écrivions récemment, la plateforme a passé un deal avec la société Higher Ground , appartenant au couple Obama, concernant la production d'émissions au format podcast.», précisait alors Barack Obama dans le communiqué officialisant le partenariat.