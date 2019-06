Spotify : une playlist musicale entrecoupée de flashs infos tout au long de la journée

© Mohd Syis Zulkipli / Shutterstock.com

Quand Spotify singe la radio traditionnelle

Une disponibilité encore réduite

Source : The Verge

Écouter de laou écouter les? C'est un dilemme auquel nous sommes tous confrontés, et pour lequelpropose de nous donner un petit coup de pouce.Cette semaine, le géant du streaming suédois a lancéaux États-Unis. L'objectif ? Vous présenter de nouveaux titres à découvrir au sein d'unedispose d'un catalogue de près de 35 millions de titres, et propose de plus en plus deà ses utilisateurs. Mais pourquoi ne pasau sein d'une seule et même playlist ?C'est sans doute ce raisonnement qui a mené Spotify a expérimenter «» outre-Atlantique.À la différence des « Daily Mix » ou des « Découvertes de la semaine », cette nouvelle playlist estpour vous faire découvrir toujours plus d'artistes et, surtout, vous tenir informés, à n'importe quel moment.Pour l'heure,etsont les uniques fournisseurs des flashs infos intégrés à la nouvelle playlist de Spotify. Si les tests devaient être concluants, nul doute que la liste s'allongera et pourra être personnalisée selon vos goûts.Cette nouvelle fonctionnalité n'a, pour le moment, pas été annoncée sur le Vieux Continent...