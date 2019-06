Spotify signe avec Michelle et Barack Obama pour produire des podcasts

Le couple Obama veut faire entendre de nouvelles voix grâce au podcast

Des programmes qui souhaitent promouvoir l'espoir, la démocratie et la diversité

Source : Engadget

Si l'on avait pas encore saisi l'importance que revêt le podcast pour Spotify , cette dernière information devrait changer la donne.Le géant suédois du streaming vient de signer un contrat avec la société, le studio appartenant àet. L'ancien couple présidentiel a, pour l'occasion, ouvert une nouvelle filiale,, afin de produire des émissions diffusées au formatLe contenu exact des différents programmes n'a pas encore été communiqué mais on imagine que les différents contenus incarneront les valeurs que défendent les, à savoir la, le, laL'ancien président et son épouse se disent «».», précise Barack Obama dans le communiqué officialisant le partenariat.Le couple montre un grand intérêt vis-à-vis des nouvelles plateformes de diffusion. Il y a quelques mois, il avait signé un autre contrat cette fois avec, pour produire des documentaires, et des films, mais également des émissions de débat disponibles à plus de 130 millions d'abonnés autour du monde.