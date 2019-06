Spotify veut vous permettre d'écouter la même musique que vos amis, chacun sur son smartphone

Une nouvelle innovation pour rajeunir sa plateforme

Plus de 100 millions d'abonnés

Source : Neowin

Ecouter un petit morceau de slow en amoureux ou un tube endiablé qui a animé vos soirées avec votre meilleur(e) ami(e) : tout ça à distance. C'est ce que pourrait bientôt proposerà ses utilisateurs pour rendre son service deplus «». Un pari qui pourrait s'avérer gagnant pour garder sa concurrence à distance, mais qui reste au stade d'expérimentation en interne.teste apparemment unequi permettra aux abonnés «» explique. Cette fonctionnalité pourra être activée via un lien, ou un QR-code. Sur Twitter , la bloggeuse techa annoncé que cette nouvelle fonctionnalité n'était pas encore accessible au public et qu'elle restait au stade d'essai en interne. Selon des images partagées par Wong, l'interface utilisateur affichera le nombre d'utilisateurs connectés à la playlist, leur image de profil, et un code qui permettra aux utilisateurs d'ajouter de la musique. Pour l'instant,de cette fonctionnalité n'a été annoncée.Comme le notea fait de grands progrès au cours des dernières années, innovant et ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités à son service afin de garder sa concurrence à distance. Face à son plus gros concurrent, dont Spotify a dénoncé en mars les «», la firme suédoise ne déteint pas. Depuis le mois dernier,avec plus de 100 millions d'abonnés payants.