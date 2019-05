Spotify : vous pouvez désormais programmer l'extinction automatique sur Android

Un Sleep Timer sur Spotify

Si certains ont tendance à s'endormir devant Netflix, d'autres peuvent parfois avoir tendance à s'assoupir en écoutant leur musique favorite. C'est pourquoi le groupepropose, sur Android, une toute nouvelle fonction particulièrement innovante en 2019 : leVous l'aurez compris, il s'agit ici pour l'utilisateur de définir une durée comprise, au bout de laquelle Spotify stoppera automatiquement la lecture en cours. Une fonction baptisée « Minuteur de Veille » en France et disponible sur la version 8.5.7.999 de l'application.Pour activer cette nouvelle fonction, il suffit deen haut à droite d'une lecture en cours. À partir de là, on peut choisir de stopper la musique au bout d'un certain laps de temps, ou bien à la fin du titre en cours de lecture.