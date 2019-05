Aux US, Spotify teste des pubs auxquelles l'utilisateur peut parler

Sur un marché où véhicule électrique rime plutôt avec véhicule urbain, le constructeur allemand a choisi de faire son entrée avec un > SUV qui ne manque pas de caractère. Le choix est-il judicieux ? S’agit-il d’une véritable alternative au Tesla Model X et au Jaguar i-Pace ? Que vaut cet e-tron promettant plus de 400 km d’autonomie ? Nous l’avons testé sur plus de 500 km, voici notre verdict.