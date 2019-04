Spotify : 100 millions d'utilisateurs payants, mais des résultats toujours dans le rouge

Un nombre d'abonnés payants en augmentation de 33% sur un an

Des résultats plombés par une politique massive de développement

Source : Venture Beat

Spotify vient de publier sespour le premier trimestre 2019, et le leader du streaming audio poursuit sa dynamique de croissance.Le chiffre d'affaires pour ces trois premiers mois de l'année s'est établi à 1,5 milliard d'euros, en hausse de 33% par rapport à l'année précédente. Le nombre d'à sa formule payante est également en hausse, atteignant pour la première fois la barre des 100 millions de clients, en hausse de 32% par rapport au premier trimestre 2018.Pourtant l'entreprise, qui avait connu à la toute fin 2018 son premier exercice bénéficiaire , replongé dans le rouge avec une perte de 47 millions d'euros. Ce n'est pas une surprise : Spotify avait prévenu ses investisseurs dès janvier en soulignant l'augmentation de ses frais d'exploitation pour le début de l'année (420 millions de dollars pour une augmentation de 30%).Ces bons résultats encouragent la direction de l'entreprise à continuer sa politique de diversification. En une année, Spotify a massivement investi dans le podcast , en faisant l'acquisition de plusieurs studios de création ainsi que de plateformes d'outils à destination des créateurs.Le podcast devrait soutenir l'offre gratuite du service de streaming, financée par la publicité. Cette formule a également vu ses utilisateurs augmenter de 24%, mais les revenus générés restent encore faibles et Spotify compte bien miser sur des podcasts exclusifs pour attirer les auditeurs sur sa plateforme.Lessont également un axe de croissance privilégié et Spotify compte bien y développer sa présence au fil des mois. L'entreprise a déjà signé un partenariat avec Google qui permet aux nouveaux abonnés à l'offre familiale de recevoir gratuitement une enceinte Google Home Mini.Spotify prévoit de recruter entre 7 et 10 millions d'abonnés Premiumau cours du prochain trimestre, mais prédit également des pertes à hauteur de 15 à 95 millions de dollars.