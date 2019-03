Spotify veut devenir numéro un du podcast en un an... et il a un plan

Des algorithmes de recommandation qui ont fait leurs preuves

Spotify va produire du contenu exclusif pour ses abonnés

Un marché publicitaire en pleine explosion

Source : The Verge

L'avenir depassera par le. Le format, pourtant vieux de plusieurs années, connait un regain de popularité aussi soudain qu'important. Les médias traditionnels se tournent bien volontiers vers la diffusion en ligne deet des sociétés de production intégralement dédiées au podcast ont vu le jour partout dans le monde.Le géant duentend bien ne pas rater le train en marche et travaille activement à faire de son service laleader du secteur. Tout récemment, Spotify a acquis Gimlet Media , un éditeur de contenus à succès outre-Atlantique, pour 300 millions de dollars, ainsi que Anchor , un outil d'aide à la création et à la publication de podcasts. La suite des opérations est de les intégrer dans une plateforme répondant aux besoins des utilisateurs comme des créateurs de contenus.Le service de streaming va appliquer les mêmes dispositifs de curation qu'il utilise pour proposer des nouveaux morceaux à ses abonnés. Courtney Holt, Responsable du studio et de la vidéo chez Spotify, a déclaré lors d'un festival new-yorkais que les équipes en charge desutilisés pour les playlists automatiques « Découvertes de la semaine » sont à pied d'œuvre pour appliquer leurs recettes aux podcasts.L'expérience utilisateur va être repensée pour mieux accompagner la découverte de nouvelles émissions, selon ses sujets de prédilection, et proposer continuellement du nouveau contenu sans avoir à passer du temps dans le catalogue. Une démarche qui rappelle ce que Netflix applique aujourd'hui à la vidéo avec son fameux algorithme deLe contenu, justement, est l'autre pilier sur lequel le service de streaming entend s'appuyer. «», a déclaré Barry McCarthy, Directeur financier de Spotify, lors d'une conférence.Spotify va produire de nouvelles émissions, sans toutefois passer toutes les émissions conçues par Gimlet Media sous sa bannière. Le service de streaming entend jouer l'ouverture et avancer, préférant convaincre les créateurs de le rejoindre plutôt que de leur forcer la main.Ce sera le cas avec les outils développés par Anchor, qui permettent à un créateur d'enregistrer, publier et monétiser un podcast clé en main, et qui rejoindront cette nouvelle plateforme.Spotify espère, suite à tous ses investissements, réussir à dégager un bénéfice. Le milieu du podcast reste unqui rapporte encore peu d'argent. En déployant une stratégie à mi-chemin entre exclusivités et centralisation des contenus déjà existants, l'entreprise suédoise espère gagner de l'argent à la fois en engrangeant de nouveaux abonnements pour ses contenus propriétaires et grâce à lapour les membres gratuits.Les annonces diffusées dans les émissions devraient représenter selon elle un montant de 659 millions de dollars en 2020 au niveau mondial. On comprend désormais mieux l'intérêt pour Spotify de ne pas laisser d'autres concurrents prendre de l'avance sur ce marché qui débute à peine.