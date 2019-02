Spotify veut désactiver les comptes utilisant des bloqueurs de pub

Prendre le taureau par les deux cornes

Jusqu'au 2 mars pour se conformer à la nouvelle règle

démarre l'année 2019 sur les chapeaux de roue. Après 13 années d'activité, l'entreprise suédoise a pour la première fois de son histoire engendré des bénéfices exactement, grâce, entre autres, à ses 96 millions d'abonnés payants. Le leader incontesté du streaming musical pèse en fait plus lourd, puisqu'il enregistre chaque moisd'utilisateurs.Mais parmi eux, quelques petits malins n'hésitent pas àl'un desde la plateforme : les publicités. Et pour accroître un peu plus son chiffre d'affaires, la société nordique a décidé de prendre le taureau par les deux cornes en modifiant ses conditions d'utilisation : seront désormais, comme le révèle The Verge Parmi les règles à ne surtout pas enfreindre , la numéro 10 (photo ci-dessus) de la partie « Guide utilisateur » interpelle : «» entraînera la résiliation immédiate ou la suspension de votre compte. Et ce, sans aucun avertissement envoyé au préalable.En mars dernier, comme le précise The Verge, environà l'aide d'applications ou de comptes modifiés. L'étau semble donc se resserrer.Les personnes concernées ont, quant à elles, jusqu'au 2 mars prochain, date à laquelle la règle entrera en vigueur, pour se conformer à la nouvelle politique d'utilisation de Spotify. Au risque de se faire bannir du service.