En plus de Gimlet, Spotify rachète aussi la plateforme de podcasts Anchor

Deux startups importantes du marché du podcast

Enrichir le catalogue de Spotify

Source : ZDNet

est aujourd'hui un acteur incontournable du streaming musical, fort de près de 100 millions d'abonnés payants. Mais pour faire face à une concurrence conséquente, l'entreprise suédoise entend diversifier son offre.Spotify s'attaque en effet à l'univers des. Alors que l'information d'un possible rachat de la startup Gimlet Media avait fuité ces derniers jours, la société a confirmé cette opération au détour de la publication de ses résultats sur la fin d'année 2018. Mais l'entreprise a également surpris en annonçant une autre acquisition dans le même domaine : celle de la plateforme. En revanche, aucun montant n'a été communiqué.Avec ces deux rachats, Spotify entend devenir égalemente dans l'industrie du podcast. Car Gimlet Media constitue une société majeure de production d'émissions audio. Quant à Anchor, elle se positionne comme un outil d'aide à la création, la distribution et la monétisation de podcasts.Pourtant, le marché du podcast reste aujourd'hui peu rémunérateur dans l'ensemble. Mais cela ne semble pas freiner les velléités d'investissement de Spotify. Lors du dernier CES, Courtney Holt, Vice-président de la société, a donné un début d'explication à ces mouvements : «».Le leader du streaming musical entend donc s'appuyer sur différents formats audio pour attirer plus d'utilisateurs et les garder plus longtemps sur sa plateforme. Dans le but de poursuivre sur le chemin de la rentabilité, que l'entreprise a emprunté pour la première fois ces derniers mois