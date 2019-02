Après 13 ans d’activité, Spotify engendre son premier bénéfice

Spotify a réussi à fidéliser ses abonnés payants

Source : The Verge

est enfin rentable. L'entreprise a publié ses résultats trimestriels et annonce. C'est une grande première pour le service de streaming qui perdait de l'argent trimestre après trimestre, après 13 années d'activité.La société a réussi à attirer, un nombre record pour Spotify, d'autant plus qu'il représente la quasi-majorité de ses revenus. Les abonnés gratuits, financés par la publicité, ne rapportent que 175 millions d'euros pour un chiffre d'affaires total d'1,5 milliard d'euros.Spotify reste le leader incontesté du streaming musical avec 207 millions d'utilisateurs mensuels, contre 50 millions pour son concurrent direct Apple Music. Pourtant, les royalties reversées à l'industrie musicale restent très importantes pour les comptes de la société et Spotify prévoit une nouvelle perte, entre 50 et 100 millions d'euros, au prochain trimestre.