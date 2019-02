Spotify serait en négociations pour racheter le créateur de podcasts Gimlet Media

L'un des plus gros coups de Spotify ?

Le podcast reste pour l'heure un marché en devenir

Fondé en 2014 et basé à Brooklyn, Gimlet Media est spécialisé dans la création de podcasts à visée narrative. La firme s'est par ailleurs récemment frottée à la production de contenus TV en s'associant à Amazon. Fruit de cet accord : le portage à l'écran de, un podcast scripté adapté par Amazon en série, et diffusé en novembre dernier sur Prime Video. L'éventuel rachat de Gimlet Media par Spotify s'inscrirait dans la politique actuelle du géant suédois de la musique en streaming, qui cherche depuis peu à s'émanciper de cette seule activité.D'après, le possible rachat de Gimlet Media par Spotify n'aurait rien d'anodin. Au delà de l'importance de cette éventuelle acquisition d'un point vue purement financier (il s'agirait là d'un des plus gros investissements consentis par le groupe ces dernières années), Gimlet Media serait la première société créatrice de contenus à être rachetée par Spotify. Une première qui s'inscrit dans un cadre bien particulier.Depuis quelques temps, Spotify cherche en effet à diversifier ses activités et à s'investir dans des secteurs qui lui permettraient de s'attacher d'autres sources de revenus que la seule diffusion de musique en streaming... avec ce qu'elle présente comme limites. Par le passé, la firme avait ainsi tenté, sans succès, de se lancer sur le marché de la vidéo. En rachetant Gimlet Media et en accentuant ses efforts sur le secteur encore naissant du podcast, elle pourrait parvenir à gagner en influence, tout en concurrençant la présence dominante d'Apple sur ce terrain.Reste qu'à court terme, investir dans le domaine des podcasts n'est pas (encore) une option particulièrement rémunératrice. Et pour cause : en 2017, cette industrie ne générait que 315 millions de dollars, contre 11,8 milliards du côté de diffusion de contenus vidéos. Cependant, qui dit revenus moindres, dit souvent concurrence faible.Sur ce secteur, seuls Apple et quelques rares acteurs du marché semblent ainsi véritablement s'investir dans la création ou la diffusion de contenus. Spotify a donc ici une carte à jouer dans sa croisade contre Apple, d'autant que tous les indicateurs sont dans le vert en matière de croissance pour ce jeune marché.Notons enfin à titre indicatif que Gimlet Media avait été estimé à 70 millions de dollars en 2017. En mettant plus de 200 millions sur la table, Spotify risque donc d'être dûment entendu. La publication des résultats financiers du géant suédois, prévue pour le 6 février, devrait permettre d'en apprendre plus sur cette affaire.