Les stats de Spotify montrent comment les préférences musicales sont liées à la latitude

Les utilisateurs choisissent leurs titres en fonction de l'heure de la journée

Des genres musicaux très distincts que l'on soit proche ou éloigné de l'Equateur

L'écoute de musique est fortement liée à l'environnement de l'auditeur

Source : Are Technica

Des doctorants de l'université de Cornell ont voulu déterminer comment nous choisissons nos chansons sur. Minsu Park, l'une des auteures de cette étude a fait un stage chez le service de streaming et a pu accéder à des statistiques détaillées sur les différents choix musicaux faits par les plus de 191 millions d'utilisateurs autour du monde.Pour ce faire, elle a sélectionné 51 pays et choisi des utilisateurs correspondant aux données démographiques locales. Les étudiants ont ensuite classé les différents genres musicaux dans des catégories appelées «» allant de très relaxant (acoustique, instrumental, faible tempo) à très énergique (rythme fort, dansant, puissant et dynamique).L'étude de l'écoute selon l'heure de la journée n'offre pas de grande surprise. Le matin, les utilisateurs se réveillent avec des titres plus doux, puis se précipitent sur des rythmes plus énergiques lors des heures de travail pour se stimuler avant de retrouver un peu de calme au soleil couchant.Les différentes analyses se sont ensuite portées sur la position géographique et les différences culturelles entre les territoires. Les pays asiatiques sont plus friands de musique douce quand ceux d'Amérique latine favorisent les rythmes énergiques. L'hémisphère Nord a une appétence particulière pour les titres plus lents que ceux de l'hémisphère Sud.Mais les résultats les plus frappants apparaissent en tenant compte de la saisonnalité. Les pays où la durée d'ensoleillement est la plus courte montrent une forte modulation des rythmes musicaux au fil de la journée et des mois. Les pays proches de l'Equateur, où la durée d'ensoleillement varie moins, sont au contraire plus constants dans leurs sélections de morceaux.Ces résultats montrent que la durée du jour et la météo ont une influence sensible sur le genre musical écouté. Les habitants de zones froides et peu ensoleillées comme l'Alaska auront une préférence plus importante pour des morceaux lents et mélancoliques, mais passeront immédiatement à des titres plus dansants dès que les températures remonteront et que le temps d'ensoleillement s'allongera à l'occasion du solstice d'été.Les chercheurs restent prudents sur leurs résultats et rappellent qu'une partie des utilisateurs sélectionnés au hasard pourrait utiliser un VPN pour se connecter à Spotify. Mais ils montrent tout de même que l'écoute de musique, plus que tout autre contenu culturel, est corrélé à des facteurs climatiques et saisonniers.