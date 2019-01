Spotify veut vous permettre de complètement bloquer des artistes

© Thurott

Impossible de voir et d'écouter les musiques des chanteurs bloqués

Source : Thurrott

C'est àque nous devons cette découverte. Actuellement, le blocage d'artistes n'est déployé que sur iOS, uniquement pour les bêta-testeurs. Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet à n'importe qui de bloquer un ou plusieurs artistes de son choix. Les chanteurs en question n'apparaîtront plus dans les différentes playlists proposées ou dans la section réservée aux nouveautés.Pour faire simple, lorsqu'un artiste est bloqué (comme Ariana Grande dans les visuels mis en ligne par), il disparaît de toutes les catégories et fenêtres de. Si un utilisateur souhaite écouter à nouveau les morceaux composés par ce chanteur, il devra le débloquer manuellement. La liste des personnalités bloquées sera directement accessible via l'icône "..." permettant de personnaliser les paramètres d'un compte.Nous ne savons pas encore quand la fonctionnalité sera déployée à grande échelle. Les versions Windows 10 et Android dene sont pas concernées.