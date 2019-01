Spotify lance un "mode voiture" pour ses utilisateurs Android

Un mode plus pratique et moins distrayant

La dernière version en date depour Android inclut une toute nouvelle fonction permettant de modifier sensiblement l'affichage «» lorsque l'application est reliée au système embarqué de la voiture, via Bluetooth.En effet, ceux qui appairent leur smartphone via Bluetooth avec le système embarqué de leur voiture vont découvrir. Afin de proposer une expérience embarquée plus simple, mais aussi moins distrayante pour le conducteur, le nouveau mode proposé par Spotify permet d'afficher à l'écran du smartphone uniquementExit donc la pochette de l'album en cours de lecture, et place à une police d'écriture assez imposante, avec des boutons eux aussi plus XXL que jamais. Cela permet de profiter d'une ergonomie simplifiée, et évite au conducteur toute forme de distraction visuelle. Le tout estBien sûr, Spotify précise que cette option s'activera automatiquement lorsque le système se connectera aux enceintes d'une voiture(ce qui ne sera pas le cas via un câble AUX). S'il le souhaite, le conducteur peut se passer temporairement de ce nouveau modepour accéder à toutes les options de Spotify. En passant par les options de l'application,A noter que ce nouveau modeest actuellement en cours de déploiement, et peut donc ne pas être disponible chez tous les utilisateurs. La mise à jour ne concerne que les smartphones Android, en attendant une éventuelle arrivée sur iOS.