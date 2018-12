Spotify publie son top des artistes, playlists et podcasts les plus écoutés en 2018

Drake décolle, Ed Sheeran chute

Quid des playlists et podcasts ?

Alors que la fin de l'année 2018 approche à grand pas, le célèbre service de streaming musical, qui attire chaque moisen moyenne, a publié le classement des. Après avoir dominé les débats en 2015 et 2016 et avant d'être détrôné par Ed Sheeran en 2017,tutoie de nouveau les sommets.En moyenne, Drake attire 42 millions d'auditeurs mensuels. Les chiffres du rappeur-compositeur ont de quoi impressionner, puisqu'il est devenuavec pas moins de 8,2 milliards d'écoutes enregistrées au cours des 12 derniers mois, peut-on lire dans le communiqué de presse officiel . Son succès a notamment été boosté par son album « Scorpion », dont le titre « God's Plan » a été streamé plus d'un milliard de fois.Derrière lui,(2e) et le défunt(3e) complètent le podium, suivis de J Balvin et Ed Sheeran. Du côté desa mis fin à la domination nette et sans bavure de Rihana, en tête depuis trois ans, en s'emparant de la première place de ce classement. Et ce grâce à l'un de ses derniers morceaux à succès, « thank u, next », entendu plus de 220 millions de fois sur la plateforme.Ariana Grande domine un top 5 composé de Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift et Camila Cabello. Spotify mentionne également: « Todays' Top Hit », tout comme le podcast le plus écouté de son service : « Fest & Flauschig », crée par le duo allemand Olli Schulz et Jan Böhmermann.