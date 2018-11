Apollo, un vrai client Spotify complet pour l'Apple Watch

Une application bien plus complète que l'officielle

Apollo permet de streamer tout le catalogue Spotify

Source : WatchGénération

Spotify vient de. Les utilisateurs de la montre connectée attendaient depuis des années l'arrivée du service demais l'application n'est, pour le moment du moins, qu'une simple télécommande de l'iPhone et n'exploite pas toutes les capacités de l'appareil connecté.est la solution pour profiter de toute l'offre deau poignet. Ce client non officiel offre toutes les fonctionnalités désirées par les amoureux de musique. Disposant d'une interface reprenant les codes graphiques du géant suédois, elle permet de se balader dans l'intégralité du catalogue musical. Il est possible de rechercher des artistes ou des albums, mais aussi de sélectionner les nombreusesthématiques proposées par Spotify.L'intérêt majeur d'Apollo par rapport au client classique, c'est la possibilité de streamer directement depuis la montre les morceaux, pour ceux possédant une version 4G de l'Apple Watch. Pas besoin de prendre l'iPhone pour aller faire du sport ou chercher le pain, toute la musique est disponible depuis le réseau cellulaire.Pour les autres, Apollo permet également de télécharger sur la montre une ou plusieurs playlists de son choix. Il suffit d'appuyer de manière prolongée sur l'image de la playlist pour voir apparaitre l'option et lancer le téléchargement. Ensuite, depuis l'écran d'accueil, un appui fort sur ce dernier permet de passer en mode hors connexion et de lire les différents morceaux stockés sur la mémoire de la montre.Apollo for Watch est disponible depuis l'App Store et est à récupérer depuis son iPhone. Un compte Spotify premium est néanmoins nécessaire pour l'utiliser.