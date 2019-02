Chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs... Spotify très en forme au troisième trimestre

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

De plus en plus d'abonnés Premium, mais la bourse pas satisfaite

Au troisième trimestriel 2018,aura fait une percé. Le leader mondial du streaming musical, qui a publié ses résultats le 1er novembre, a enregistré un, en, et aussi en progression par rapport au trimestre précédent (+6%).La société suédoise totalise par ailleurs. C'est 28% de plus qu'il y a un an à la même époque. Et surtout, Spotify a gagnéau cours du dernier trimestre, porté par des régions émergentes comme l'Amérique latine.Le nombre d', qui peuvent notamment écouter leurs sons préférés sans aucune interruption et hors connexion,. Désormais, ce sont plus de 87 millions de personnes qui paient un abonnement mensuel.La marge brute du service a aussi augmenté, et la perte d'exploitation a été réduite à seulement 6 millions d'euros, contre 90 millions il y a trois mois.Mais ces excellents chiffres n'ont pas rassuré les investisseurs, puisque le cours de son action a chuté de 5,70% en clôture jeudi soir à New-York, à 141,16 dollars.