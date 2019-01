Spotify lance une nouvelle appli pour Google Wear OS

Choisissez votre morceau préféré, rembobinez, complétez votre collection... depuis votre montre

La musique n'aura jamais été aussi proche de vous. a annoncé , mercredi, la sortie de sonsur les montres connectées équipées. Vous allez pouvoir marcher, courir, danser, vous balader et travailler tout en contrôlant votre musique.Chez Mikael Ericsson, directeur principal des produits de Spotify, l'emballement est total : « Nous sommes ravis de proposer à des millions d'utilisateurs de Spotify utilisant Wear OS de Google des montres intelligentes, un accès instantané amélioré à votre musique et à vos podcasts préférés. »La froideur scandinave n'aura pas empêché le Suédois Spotify de réchauffer les cœurs de ses utilisateurs. Désormais, si vous êtes titulaire d'une montre qui embarque l'OS mobile de Google, vous n'êtes plus obligé de demander à votre smartphone d'accéder à votre liste de lecture, non. Vous pouvez choisir votre musique préférée directement depuis votre montre, rembobiner de quelques secondes en arrière ou sauter d'une piste à l'autre. Si, en pleine écoute, et peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous trouvez une nouvelle chanson favorite... pas de problème, puisque vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône de l'écran de votre montre pour la mémoriser dans votre collection. Peut-on faire plus pratique ?Pensez à surveiller les prochaines mises à jour de Spotify sur Wear OS, que vous pouvez télécharger sur Google Play.