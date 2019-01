Spotify propose un nouveau service pour les créateurs de podcasts

Spotify for Podcasters : pour qui ?

Des données d'écoute accessibles pour les créateurs

Source : Spotify.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux créateurs d'obtenir plus de visibilité auprès des 180 millions d'auditeurs de la plateforme.est destiné à tous les créateurs de podcasts qui hébergent leurs épisodes sur d'autres plateformes. Ils pourront désormais mettre leur contenu à disposition des utilisateurs de Spotify, en partageant tout simplement leur flux RSS. Il ne s'agit donc pas d'un service d'hébergement, mais bien de diffusion. Un choix qui peut se justifier par la durée souvent assez longue des podcasts, et le fait que ces derniers consomment beaucoup de bande passante.Le service de streaming souhaite ainsi contribuer à faire entendre la voix des créateurs qui n'auraient pas les moyens de faire de la diffusion payante, ou souhaiteraient tout simplement tenter une nouvelle stratégie pour faire connaître leur création.Cette bêta va permettre aux podcasteurs d'obtenir davantage de données quant à leurs épisodes et leur public. Statistiques, données démographiques (sexe et localisation des auditeurs, par exemple) et autres informations qui leur permettront d'en savoir plus sur leur audience.Cette annonce montre que les podcasts pourraient bien devenir le nouveau nerf de la guerre entre Spotify et Apple, puisque la firme à la pomme est championne depuis longtemps dans ce domaine avec iTunes.