Spotify peut désormais vous proposer des playlists basées sur votre ADN !

Origines géographiques et goûts musicaux

Des questions légales et éthiques

Oubliez le « rythme dans la peau » : apparemment, il serait dans les gènes.Les utilisateurs depourront donc créer des playlists personnalisées correspondant à leur héritage génétique. Il suffit pour cela de demander un kit ADN (comptez 99$) à, la plus grande entreprise privée de généalogie. Ancestry réalise ensuite des tests ADN, qu'il utilise pour établir une liste de régions ethniques.Ainsi, si vous avez des origines indiennes et françaises, votre playlist aura de grandes chances de contenir à la fois Michel Sardou et la bande originale du film Slumdog Milionnaire. On ne sait pas cependant jusqu'à quelle époque le service pourra remonter et comment seront faits les choix musicaux.Cette idée étrange pose bien entendu des problèmes éthiques. Si les tests ADN privés sont devenus très populaires à l'étrangers, rappelons que les recherches ADN en France sont normalement réservées aux études scientifiques et aux enquêtes judiciaires.Outre l'aspect légal, l'envoi de données génétiques à une entreprise privée étrangère soulève beaucoup d'interrogations. Mais Ancestry veut rassurer les utilisateurs de Spotify en précisant que les données analysées serviront uniquement à créer une liste de régions ethniques et ne seront aucunement vouées à être stockées sur un quelconque serveur.Depuis le lancement du service, le 21 septembre, plus de 10 000 personnes se sont inscrites.