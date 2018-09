Spotify : les artistes pourront désormais uploader leur musique eux-mêmes

Un service gratuit, et qui rémunère les artistes plus justement

Jusqu'à présent, afin de voir sa musique présente sur Spotify, il fallait appartenir à un label ou un agrégateur numérique. Les artistes indépendants étaient alors obligés de payer des frais à un service tiers, comme Tunecore par exemple, afin de voir leurs œuvres uploadés sur le service de musique en streaming.Toutefois, Spotify a récemment annoncé la BÊTA d'une nouvelle fonctionnalité qui sera présente sur le service, permettant notamment auxdits artistes de visualiser les données concernant leurs auditeurs, et bientôt, de pouvoir uploader leurs musiques.Cependant, les musiques ainsi téléchargées ne seront pas immédiatement disponibles comme c'est le cas sur SoundCloud par exemple.En effet, lors de cette annonce, Spotify a également indiqué son souhait de voir cette fonctionnalité offrir aux artistes, un contrôle total de leurs propres œuvres. Les artistes pourront ainsi, lors de l'upload de leurs créations, choisir les illustrations qui les accompagneront, le jour de leur sortie, mais également obtenir unede ce à quoi tout ça ressemblera une fois en ligne.Le service suédois de streaming musical recommande par contre aux groupes et chanteurs d'uploader leurs créations au moins 5 jours avant les dates de sortie souhaitées, afin de lui laisser assez de temps pour contrôler que les musiques répondent bien à tous les critères de sélection, ainsi que de vérifier, par exemple, qu'un label ne souhaite pas les uploader en parallèle, et ainsi créer des doublons.Entièrement gratuit, il ne fait aucun doute que ce service devrait satisfaire une grande majorité d'artistes.Car en plus d'être offert, Spotify promet aux créateurs une rémunération attractive de l'ordre de 50 % des revenus nets de la société, en plus de 100 % des royalties pour les chansons qu'ils téléchargent.déclarait ainsi Kene Anoliefo, chef de produit senior pour le marché des créateurs de Spotify.Une bonne nouvelle pour les artistes donc, puisqu'à titre d'exemple, l'accord entre le service de streaming et Universal Music Group prévoit des rémunérations comprises entre 52 et 55 %, mais dont les artistes ne voient pas la totalité de la somme.