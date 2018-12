Bonne nouvelle, Spotify triple sa limite de morceaux téléchargeables

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Une option améliorée réservée aux abonnés

83 millions d'abonnés payants

Ceux qui se plaignaient du nombre trop limité de morceaux téléchargeables sur le service Spotify ne devraient plus grand chose avoir à dire. Car la plateforme suédoise spécialisée dans levient de tripler ce plafond, autrefois cloué à 3 333, pour tutoyer les 10 000 titres. Autrement dit, un utilisateur sera désormais capable de télécharger 10 000 musiques sur son appareil, puis de les écouter en mode hors ligne dans n'importe quelle situation.», a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans les colonnes de Rolling Stone Magazine , la source de l'information.Explication : sur Spotify, un compte peut désormais être appareillé à 5 devices différents. Chacun de ces devices peut accueillir 10 000 chansons, comme annoncé plus tôt. Dans l'idée, la limite tutoie donc les 50 000 morceaux, si et seulement si un utilisateur lie son compte à cinq terminaux. Attention cependant à ne pas vous réjouir trop vite : seuls les détenteurs d'un abonnement Spotify Premium profiteront de cette option améliorée.Si le service de streaming nordique occupe actuellement la place de leader sur son marché en enregistrant pas moins de 180 millions d'utilisateurs mensuels , elle ne compte en revanche « que » 83 millions d'abonnés payants. Or, seul ce type d'abonnement propose l'écoute hors ligne. Logique, donc, que cette mise à jour se cantonne à ses membres premiums.