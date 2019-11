Apple bosserait sur une application pour remplacer iTunes à destination de Windows 10 et Xbox

© Anton_Ivanov / Shutterstock

Vers un même triptyque d'application que sur macOS ?

La fameuse « UWP » évoquée par Apple

Vieillotte, peu pratique et surtout anachronique depuis la disparition d'iTunes sur macOS (supprimé avec le déploiement de macOS Catalina au profit de trois applications distinctes : Musique, Podcast et TV), iTunes pour Windows pourrait également être remplacé par au moins une nouvelle application multimédia. C'est du moins ce que laisse entendre Apple dans une offre d'emploi pour un(e) ingénieur(e) software, publié sur LinkedIn.Dans son post Apple explique vouloir «». L'annonce poursuit : «».S'il convient d'avancer à pas feutrés dans nos déductions, Apple pourrait tout à fait procéder sur Windows de la même manière que sur macOS. En l'occurrence il s'agirait alors d'éliminer l'encombrant iTunes pour délivrer les trois applications mentionnées plus haut : Musique, Podcast et TV. Plus intéressant encore, Apple pourrait ne pas se limiter au seul déploiement de ces outils sur Windows 10.Comme le souligne Neowin, la firme de Cupertino fait mention, toujours dans cette même annonce, de son désir de développer une expérience UWP (plateforme Windows universelle). En d'autres termes, ces trois applications potentielles seraient développées de façon à pouvoir s'intégrer à d'autres plateformes Microsoft, comme l'écosystème Xbox. Créer une application destinée au Microsoft Store sur Windows 10, puis la répliquer sur le Store Xbox One serait alors aisé.Cette initiative aurait du sens pour Apple, qui toucherait alors deux plateformes au lieu d'une et pourrait notamment proposer son nouveau service Apple TV+ à plus d'utilisateurs. Pour rappel, en plus d'iOS, tvOS et macOS, ce dernier est déjà accessible sur les Smart TV Samsung , ainsi que sur les appareils Roku et les Fire TV