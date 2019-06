WWDC 2019 : iTunes est mort, vive Music, Podcasts et Apple TV

Trois apps pour remplacer iTunes

À la WWDC d'Apple, Craig Federighi annonce de nouvelles fonctionnalités pour iTunes dans le nouveau MacOS Catalina : l'intégration d'un calendrier, d'un client mail et d'un dock, pour pouvoir faire toujours plus avec l'usine à gaz d'Apple. Bien sûr c'est de l'humour à la Federighi. En réalité, iTunes est mort, remplacé par trois nouvelles applications : Music, Podcasts et Apple TV.C'est en quelque sorte un retour aux sources : l'application Music revient aux fonctionnalités de base d'iTunes : la musique, la musique et la musique. L'application présente une interface grandement simplifiée et recentrée sur les fonctionnalités de gestion de la bibliothèque musicale et d'Apple Music. La nouvelle application Music se débarrasse même de la synchronisation d'un iPhone ou iPod. Cette dernière est désormais intégrée au Finder.L'application Apple Music est complétée par une app Podcasts visiblement bâtie sur le même modèle. Parmi les fonctionnalités intéressantes, l'indexation du contenu audio pour la recherche peut faciliter le processus parfois fastidieux de trouver un podcast en fonction de son sujet. L'application Apple TV permet enfin de profiter des contenus vidéos d'Apple, et sera notamment une passerelle vers les chaines Apple TV et le service Apple TV+ dévoilé il y a quelques semaines.Reste une inconnue : iTunes pour Windows a-t-il survécu ?