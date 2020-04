Avec le confinement, les habitudes d'écoutes changent, note Deezer

Davantage d'écoutes en journée

Le boom des contenus adaptés à la vie de confiné

Source : Deezer

Le confinement imposé par le gouvernement pour essayer d'endiguer la pandémie de coronavirus nous pousse à revoir nos usages et nos habitudes, ou du moins à les faire évoluer. Les plateformes de streaming vidéo sont davantage sollicitées et à des heures différentes. De même pour la télévision, le télétravail, et la musique, comme Deezer nous le montre. La plateforme musicale française a pris le pouls de cette évolution en analysant le comportement de ses utilisateurs.Avant que le confinement ne soit décrété par le président de la République, Deezer indique que les pics d'écoute réguliers se situaient plutôt le matin, entre 6h et 9h, et le soir, à partir de 18h. Ces moments correspondaient plus ou moins au temps consacré aux trajets domicile-travail effectués en voiture ou via les transports en commun.», rapporte la plateforme. Les utilisateurs répartissent davantage leurs écoutes, avec plus de contenus en continu, pendant le week-end et en journée, de 10h à 17h en semaine. Si les streams ont chuté d'environ 10 % après l'annonce du confinement, les écoutes sont depuis reparties à la hausse et se stabilisent depuis la fin du mois de mars.Pour accompagner ses abonnés, Deezer a lancé une série de podcasts et de playlists thématiques, regroupés dans l'univers dédié « On Reste à la Maison ». On y retrouve par exemple la playlist « Feel Good », dont l'écoute a bondi de 64 %, ou « Ensemble en famille », playlist la plus écoutée sur la plateforme à la fin du mois de mars. Pour les adeptes du télétravail, la playlist « Travailler au calme » pourrait vous aider à accomplir vos tâches professionnelles dans la sérénité, sans tailler dans votre productivité. Après avoir testé cette dernière, on peut vous assurer que l'effet est garanti.Les podcasts, eux, progressent aussi, surtout ceux dédiés aux enfants, qui ont bondi de... 323 %, rien que ça ! D'autres thématiques ne sont pas en reste, comme les podcasts sport (+110 %) et ceux liés au yoga et à la méditation (+16 757 %).Enfin, la radio est aussi sollicitée par les millions d'utilisateurs de Deezer, avec une écoute qui progresse de 11 % depuis le début du confinement. Les radios d'information généralistes sont évidemment celles qui s'en tirent le mieux.