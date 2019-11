Deezer annonce Spleeter, une solution open source pour séparer les pistes

Un nouvel outil Spleeter chez Deezer

Comment l'utiliser?

Source : Deezer

Le géant du streaming musical français Deezer lance Spleeter, un outil qui n'était originellement pas destiné au grand public, mais qui a finalement été mis en ligne via GitHub.Un logiciel disponible gratuitement, et qui permet de pouvoir séparer les différentes pistes d'un morceau, et notamment la piste vocale. En d'autres termes, Spleeter permet d'isoler uniquement la voix sur un morceau, ou au contraire, la musique. Il est également possible d'isoler d'autres pistes, comme la batterie ou encore la basse.Bien que disponible (gratuitement) pour tous, Spleeter nécessite malgré tout quelques connaissances techniques pour être parfaitement utilisé. Deezer explique également : "".Pour les plus curieux, il est possible d'écouter divers exemples de séparations de piste audio obtenues via Spleeter à cette adresse . L'occasion par exemple d'écouter "" de Led Zeppelon, en version instrumentale comme en version a cappella.