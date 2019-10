Deezer lance son application dédiée au nouveau format 360 Reality Audio

Une offre promotionnelle avec Sony pour soutenir ce nouveau format

Source : What Hifi

Deezer est donc le premier à proposer des morceaux profitant du 360 Reality Audio, ce nouveau codec permettant d'apprécier ses titres préférés au plus près de l'expérience live. Sony avait annoncé lors de sa présentation que le français était sur la liste des plateformes de streaming compatibles aux cotés de Tidal ou encore d'Amazon Music HD.Deezer a pris les devants en présentant son application dédiée baptisée «» Elle est déjà disponible sur les magasins d'applications d'iOS et Android et permet de profiter des titres compatibles avec le codec 360 Reality Audio.Le service n'a pas annoncé le nombre de titres disponibles mais Sony parlait de plus de 1 000 chansons compatibles. Le service se synchronisera également avec l'application native pour retrouver ses titres et ses playlists sans avoir à switcher de l'une à l'autre continuellement.» est réservée aux abonnés Deezer HiFi, au prix de 19.99 € / mois. Deezer va dans le même temps proposer un partenariat avec Sony et pour l'achat d'un casque compatible de la marque, trois mois de Deezer HiFi seront offerts. L'abonnement passera ensuite à 14.99 € / mois.