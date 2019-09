Deezer crée un mini site pour proposer une nouvelle répartition de la rémunération des artistes

© Crédits photo : Deezer

Avec le système actuel, les artistes moins écoutés sont étouffés

Lire aussi :

Spotify autorise désormais le partage de morceaux et de podcasts via Snapchat



Deezer veut favoriser un partage de la valeur qui enchante les maisons de disques indépendantes

Source : Communiqué de presse

La question de la rémunération des artistes rattachés aufait débat depuis plusieurs années. Selon, la méthode actuelle privilégiée par les géants du secteur, comme Spotify et Apple Music, n'est pas la bonne. Autrement dit, celle de rémunérer les artistes en fonction du volume d'écoute n'est pas très juste. Voilà pourquoi la plateforme française propose son propre système de rémunération,À cette occasion, Deezer, 14 millions d'utilisateurs et 37,5 % de parts de marché dans le monde, a dévoilé un mini site explicatif sur lequel le système de rémunération pour les artistes est détaillé. «», indique le service. Rappelons que, à l'instar de Spotify,. Ces derniers redistribuent ensuite la manne aux artistes, auteurs et compositeurs, qui perçoivent leur part due.Cela signifie que certains genres musicaux sont par exemplepar rapport au Jazz. Prenons deux abonnés Premium à 10 euros par mois. L'un écoute 90 fois un artiste, l'autre 10 fois. L'artiste écouté 90 fois recevra 90 % de la rémunération globale, soit 12,60 euros, contre 10 % pour l'autre, soit 1,40 euro. C'est le système actuel.Pour rétablir une certaine équité et éviter les fraudes - suspectant des artistes de gonfler abusivement et artificiellement leurs écoutes - Deezer propose de mettre en place le(User Centric Payment System). Mais, nous direz-vous ? «», explique Deezer. Il s'agit donc, pour la plateforme, dePrenons encore nos deux abonnés.. «», réagit Alexis de Gemini, le DG France de la plateforme.Selon Deezer, les artistes qui aujourd'hui gagnent peu d'argent pourraient voir leurs revenus, tandis que les plus puissants pourraient. Vous vous en doutez bien, la réforme souhaitée par Deezer ne rencontre pas le succès chez les majors comme Warner Music ou Universal Music. En revanche, elle obtient le soutien des maisons de disques indépendantes comme Wagram, Idol ou Believe. La route sera encore longue.