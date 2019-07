Deezer va diffuser une large campagne de pub cet été en France

(Crédits : Liswaya - Deezer)

Deezer part à la conquête des Français

Après avoir dévoilé son nouveau logo et repensé son application mobile au mois de mai,a décidé de mettre les petits plats dans les grands en préparant une vastedestinée à faire la promotion de sa marque dans toute la France. Cette dernière, orchestrée en collaboration avec les agences 84.Paris et Glitch, seraL'été sera chaud pour Deezer. Le service aux 7 millions d'utilisateurs entend rappeler à ses cibles, comme les millennials, (et peut-être en séduire de nouvelles ?), comme il se plaît à l'indiquer dans son communiqué de presse. Deezer espère ainsien promettant la meilleure musique, pour tous les instants : « en mode offline » à l'arrière d'une voiture ou en avion, « en mode pause » au bord de l'eau, « en mode play » en journée ou en soirée, « en mode random » en balade, ou « en mode repeat » en plein effort.Avec, reprenant chacun les « modes » évoqués (qui font évidemment pense aux modes de lecture de l'application), la marque sera bien visible un peu partout en France puisqueont été sélectionnées dans le cadre de sa campagne d'affichage, qui sera accessoirement renforcée par un déploiement sur les réseaux sociaux et en display. Deezer ciblera également des endroits très fréquentés durant les vacances d'été comme les aéroports, gares, métros et abribus.