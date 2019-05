Deezer dévoile son nouveau logo et repense son appli mobile

Le nouveau logo Deezer

Deezer poursuit sa mue

L'application mobile Deezer change de look

a annoncé, ce mardi 7 mai 2019, avoir déployé une mise à jour importante de son application mobile, de son site Web et de son logo. Ces changements font office dede son service et octroient à la marque une nouvelle identité, plus fraîche. Avec quelque 14 millions d'utilisateurs (dont 7 millions d'abonnés), Deezer poursuit son développement même si la société française reste bien loin derrière ses deux concurrentes, Spotify et Apple Music Pour fédérer et attirer de nombreux membres, le service de streaming s'est offert, avec des couleurs revues et une nouvelle police Mabry Pro, marquée par le passage des lettres majuscules aux lettres minuscules.L'application mobile Deezer a été repensée, elle, pour faciliter davantage la navigation sur le service en, avec un traitement visuel dédié au player et aux univers musicaux. Le texte est ainsi un peu moins présent.», a déclaré Hans Holger Albrecht, PDG de Deezer.Une simple de l'appli suffit à profiter de la nouvelle version de Deezer.