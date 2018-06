Faites le plein de musique avec les offres Fnac + Deezer

Passer le mur du son, sans se poser de questions

Toute la musique que j'aime

Modifié le 21/06/2018 à 16h12

Afin de profiter de ce bon plan, vous devrez tout d'abord effectuer un achat chez la Fnac, et ce, que ce soit en boutique physique ou en ligne. Pour bénéficier d'un abonnement gratuit de trois mois à Deezer (qui passera à 9,99 euros par mois après), vous devrez effectuer un achat d'une valeur minimum de 49 euros sur un produit son.Une catégorie qui regroupe les casques audio, les écouteurs, les enceintes, chaînes hi-fi et autres amplis. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous pourrez découvrir quelques promotions sympathiques sur lesdits produits sons, comme -15% sur la gamme JBL, -100 euros sur le Parrot Zick 3, et jusqu'à -50% sur une sélection de produits. De quoi se laisser tenter, non ?Une deuxième offre est disponible dans le même temps. Si vous décidez d'acheter une chanson, un album ou un vinyle, vous pourrez activer la synchronisation avec Deezer et bénéficier de l'abonnement Deezer à 1 euros par mois pendant trois mois, afin d'y retrouver vos achats et bien d'autres titres. A la fin de cette période, l'abonnement passera naturellement à son tarif normal de 9,99 euros par mois.Avec Deezer, vous aurez accès à une large bibliothèque musicale que vous pourrez écouter en streaming ou téléchargeant les morceaux sur vos appareils. Vous pourrez profiter d'un son de haute qualité, et découvrir des services pour le moins intéressants comme Flow qui apprend à vous connaitre pour vous proposer des morceaux adaptés à vos goûts.