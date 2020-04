Sonos lance son propre service de radio en streaming

© ClassyPictures / Shutterstock.com

L'application Sonos Radio est gratuite. Elle a été déployée mardi 21 avril dans cinq pays et doit arriver prochainement en France.Sonos compte une foule de partenariats avec d'autres acteurs du streaming musical, comme Spotify Amazon Music ou Apple Music . Mais pour inciter l'utilisateur à privilégier sa nouvelle radio, celle-ci doit, à l'avenir, être préchargée dans l'application de la marque.La société a organisé son nouveau service de radio en trois rubriques, la première étant simplement dédiée à l'écoute de vos stations habituelles : RMC, RTL, etc. La seconde, baptisée « Sonos Presents » comprendra deux sous-programmes, à commencer par Sonos Sound System, la station directement gérée par l'enseigne. Sonos Presents comprendra aussi des stations consacrées à des artistes, son concepteur mettant en avant des noms comme Thom Yorke ou David Byrne. Enfin, la troisième section de Sonos Radio s'appelle Sonos Stations et compte une trentaine de stations classées par genres.Sonos a conclu un accord avec TargetSpot, et la présence de publicités durant l'écoute dépendra de la station choisie. Ainsi, l'ensemble des stations compte des publicités régulières, à l'exception des programmes de Sonos Presents.Selon Patrick Spence, le P.D.-G., l'application «», l'enseigne travaillant à d'autres services «».Selon la société, la radio représente «» du temps passé par ses utilisateurs à écouter de la musique sur l'application. Dans son communiqué, la marque mentionne «». Le catalogue s'appuie d'ores et déjà sur des partenariats avec iHeartRadio, TuneIn et Napster, mais d'autres doivent rejoindre le programme par la suite.