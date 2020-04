Apple Music promet jusqu'à 50 millions de dollars aux labels indépendants en ce temps de crise

Apple avance les royalties à certaines conditions



Les géants du streaming viennent en aide aux professionnels de la musique



Source : GSM Arena

Le monde de la musique, comme de nombreux autres secteurs, est durement touché par la pandémie de COVID-19. De nombreux artistes ont été contraints de repousser leur dernier album et d'annuler leurs concerts jusqu'à nouvel ordre.Les services de streaming de musique essaient de les soutenir en ces temps de vache maigre à l'instar d'Apple, qui vient d'annoncer un fonds de 50 millions de dollars réservé aux labels indépendants.La société va avancer les royalties de ce trimestre pour leur permettre de récupérer un peu de trésorerie le temps que la situation s'améliore. Cet argent sera ensuite déduit des trimestres suivants.Pour bénéficier de cette aide, les labels doivent être en distribution directe avec Apple et ne pas passer par une maison de disques. Ils doivent également toucher habituellement plus de 10 000 dollars de royalties, ce qui correspond environ à 500 000 streams par mois sur Apple Music.Le géant californien n'est pas le premier à proposer une aide financière aux labels en difficulté. Amazon Music, Facebook, SiriusXM, Pandora, Tidal et YouTube Music se sont associés à l'initiative mise en place par l'association MusiCares en faisant un don. La somme récoltée ira aux professionnels de la musique ayant perdu leur emploi durant la pandémie. Spotify a de son côté permis à certains grands noms de la musique d'organiser des campagnes de dons depuis leurs pages. Les artistes se sont engagés à donner une somme équivalente au montant de la somme collectée. Soundcloud , enfin, a mis en place un système de monétisation des concerts diffusés sur Twitch, somme qui sera reversée intégralement à plusieurs associations.