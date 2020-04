Streaming musical : +32% en 2019, Spotify et Apple Music en tête

Spotify, leader mondial du streaming musical en 2019

Source : Counterpoint Research

Alors que le coronavirus impacte négativement de nombreux secteurs d'activité, de l' aéronautique à l' aérospatiale , il devrait être bénéfique pour les plateformes de streaming musical qui investissent dans les podcasts et les contenus originaux, concernant notamment l'actualité induite par le COVID-19.En ce début de mois d'avril 2020, la société d'analyse Counterpoint Research dévoile son étude sur l'évolution du marché du streaming musical dans le monde. Sans grande surprise, Spotify reste le leader avec 35 % de parts de marché et une croissance de 23 % de son chiffre d'affaires total en 2019. Il est suivi par Apple Music qui enregistre 19 % du total des abonnements payants.Grâce aux stratégies mises en place par les plateformes, le nombre total d'abonnés payant a atteint les 358 millions en 2019. En effet, selon l'analyste Abhilash Kumar, «», mais les leviers de cette augmentation viennent bien des plateformes et de leur méthode en deux étapes.Comme l'explique l'employé de Counterpoint Research : «». Selon l'analyste, Spotify a ainsi maintenu sa première place grâce à ses multiples promotions : «».Ce dernier point est d'ailleurs crucial : parmi les nouvelles sources de croissance, on trouve notamment les podcasts qui continuent d'occuper une place importante sur la plateforme en 2020.L'étude de Counterpoint Research prévoit par ailleurs une augmentation de 25 % des abonnements payants en 2020, pour dépasser les 450 millions d'ici la fin de l'année. Et ce, en raison, d'une certaine manière, de la pandémie mondiale de coronavirus, qui change drastiquement les habitudes de consommations des abonnés. Ce n'est toutefois pas une bonne nouvelle pour les artistes et créateurs de musique, pour lesquels Spotify lance une plateforme d'appel aux dons ...En effet, selon le cabinet d'analyse, «».C'est pourquoi les plateformes s'acharnent à produire rapidement de nouveaux contenus exclusifs, notamment des podcasts d'actualité. Il est à noter que localement, les plateformes «» dépassent ces leaders mondiaux. Ainsi, Gaana reste numéro 1 sur le marché indien, tout comme Yandex Music en Russie et Tencent Music Group pour le marché chinois, grâce à ses applications QQ Music, Kugou et Kuwo.