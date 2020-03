Bandcamp renonce a sa commission durant 24h, faisant profiter les artistes de 4,3 millions de dollars

Une journée record pour Bandcamp

Source : TechCrunch

La plateforme Bandcamp a récemment décidé de renoncer, l'espace de 24 heures, à sa commission. Cela bien sûr dans le but d'aider les artistes, dont les concerts sont annulés à cause du coronavirus Une excellente opération pour Bandcamp, puisque la plateforme a connu la plus belle journée de son histoire, avec pas moins de 4,3 millions de dollars d'achats sur la plateforme, soit 15 fois plus qu'une journée «».Au total, ce sont 800 000 produits qui ont été vendus en l'espace de 24 heures, contre un peu moins de 50 000 habituellement. Parallèlement à l'initiative de Bandcamp, certains labels ont eux aussi renoncé à leur commission, là encore, pour soutenir les artistes.